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Ertuğrul Akalın’ın adaylık gerekçesi: İşeri, belediyeyi istiyor

CHP’li eski belediye başkanlarından Ertuğrul Akalın, pazar günü yapılacak CHP Gölcük İlçe kongresinde başkan adayı oldu. Akalın, “İsmet Bey, yerel seçimlerde belediye başkanlığını düşünecek. Parti atanmış bir ilçe başkanına kalmamalı” dedi

Kapatılan Değirmendere Belediyesi’nde üç dönem başkanlık yapan CHP ’li Ertuğrul Akalın, hafta sonunda yapılacak olan CHP Gölcük İlçe kongresinde başkanlığa talip oldu . Mevcut Başkan İsmet İşeri’ye rakip olmaya hazırlanan Akalın, 18 yaşından beri partide görev yaptığını, 64 yıllık ömrünün 15 yılını belediye başkanı olarak geçirdiğini hatırlattı.

“İŞERİ BAŞKAN ADAYI OLACAK”

CHP’ye borçlu olduğunu dile getiren Akalın, “İsmet İşeri en kötü günlerde bile partisinin kapısını açık tutmuş bir arkadaşımız. Ancak ben ondan daha aktif görev yapabileceğime inandığım için aday oldum. İsmet Bey, önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olacak, yani 6 ay sonra görevi bırakacak. Haliyle seçim üştü örgüt atanmış bir başkanla seçime girsin istemem” dedi.

“PARTİM İÇİN ÇALIŞIRIM”

Cumartesi günü Gölcük Kavaklı sahilindeki Melisa Düğün Salonu ’nda yapılacak olan ve 14 kişilik yönetim kurulunun seçileceği kongrede aday olduğunu açıklayan Akalın, “Eğer ben kazanamazsam pazartesi günü İsmet İşeri’yi arar, tebrik eder ve ardından bana vereceği görevi sorarım. Partimin bir neferi gibi çalışırım” dedi.

Bugün 13:19 TSİ - Siyaset

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