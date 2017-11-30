Büyükşehir'de AÖF diploması geçmiyor!

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik olağan haftalık basın toplantısında ülke ve kent gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde açık öğretim diplomasının kabul edilmemesine tepki gösteren Çelik “Büyükşehir Belediyesinin taşeron işçilere kadro vermesiyle alakalı bir takım şartlar ortaya koyuldu. Bunun neticesinde Açık öğretim diplomalı taşeron işçilerin kadroya alınmadığı ortaya çıktı. Açık öğretim-örgün öğretim ayrımı gözetmeksizin tüm taşeron işçileri kadroya alacağını vaat eden belediye, sözünde durmadı. Devletin verdiği açık öğretim diplomasını hiçe sayarak, bu diplomaya sahip olan taşeron işçilerin emeklerini zayi etti. Büyükşehir Belediyesi acilen bu yanlıştan dönmeli ve devletimizin verdiği diplomayı dikkate almalıdır. Tüm işçiler kadrolu olmalı diploma farkı aranmamalı” dedi.

Yaş sınırı koymak emek hırsızlığıdır

Yapılan uygulamanın emek hırsızlığı olduğunu vurgulayan SP İl Başkanı Nurettin Çelik “Yapılan toplu alımlarda diploma şartı olduğu gibi gerçekleştirilen mülakatlarda 40 yaş sınırında olan işçilere de kadro verilmeyerek haksızlık yapılıyor.10 yıldan beri belediyede taşeron işçi olarak çalışan bir işçi kadro verilecek bahanesiyle yıllardır az maaş ve çok mesai ile sömürülüyor.30 yaşında belediyeye girmiş ve 10 yıldır taşeron çalışan bir işçiyi 40 yaş sınırı koyarak kadroya dahil etmemek hangi vicdan kriterine sığar. Belediyeye yıllarca emek vermiş bir işçiyi bu kadro bahanesiyle emeklerini sömüren büyükşehir belediyesi işçinin hakkını vermelidir. Belediyede hali hazırda çalışanlara yaş sınırı koymak emek hırsızlığıdır” dedi.

Kadro için il ve ilçe başkanlığından onay

Kadro konularında ayrımcılık yapıldığını belirten Çelik, “Toplu alımlarda yapılan mülakatta yaş sınırı ve diploma kriterinin yanı sıra Ak Parti teşkilatlarında çalışmayanlara da kadro verilmiyor. İktidar partisinin çalışmalarında kendini göstermeyen işçiler kadrolarda kendine yer bulamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi şehirlerin patronu hakikaten de İl başkanları mı? İl ve ilçe başkanlığından onay almayan işçilere kadro verilmeyecek mi? Büyükşehir adam kayırmamalı. İşçinin emeğini zayi etmemelidir” dedi.

Kaynağı vatandaşın cebinde aramayın

Ekonomik sıkıntılara da değinen Çelik, “Ekonomide artık deniz bitmiştir ve hükümet bundan dolayı vatandaşın cebini kaynak olarak görüyor” diyen Çelik “ Bir devlet yüksek vergiler ile büyümez. Üretim ile ihracat ile sanayi ve teknolojisi ile büyür. Eğer Türkiye ’nin gerçekten kalkınmasını istiyorsanız kaynağı vatandaşın cebinde aramayın. Üretim ve yatırımda arayın. Yapılan yatırımların hiçbir mantığı ve getirisi yok. Sadece israf ediyor ve yükü vatandaşın omuzlarına yüklüyor. Belki de Osmangazi Köprüsü’nden hiç geçmeyecek Anadolu’da yaşayan vatandaşı bu köprünün borcuna ortak ediyor. Böyle şey olmaz. Diğer bir yatırım olan şehir hastaneleri içerisinden çıkılmaz bir pozisyona girmek üzere, adeta hastalığı teşvik eder bir mantıkla dizayn ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok” şeklinde konuştu.