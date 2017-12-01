CHP'de başkanlık yarışı başlıyor!

CHP ’de mahalle delege seçimlerinin bitmesinin ardından gözler ilçe kongrelerine çevrildi. Her ilçede çok sayıda partilinin adı ilçe başkanlığı için geçiyor. Partide mevcut 12 ilçe başkanının 11’i yeniden dana önce yeniden aday olacaklarını açıklamıştı. Ancak yalnızca Karamürsel İlçe Başkanı Şinasi Yazar bu dönem görev almayacağını duyurdu.

KONGRELER BAŞLIYOR

CHP’de kongreler ilçe kongrelerinin yaklaşması ile parti içinde de hareketlenmeler başladı. Gölcük Örgütü’nün kongresi Cumartesi günü gerçekleştirilecekken Körfez, Darıca , Derince ve Kartepe’nin kongresi ise pazar günü gerçekleşecek. Hafta sonu yapılacak kongrelerde sadece Derince’nin tek liste olması bekleniyor. Diğer ilçelerde ise mevcut başkanların karşısına başka aday çıkacak.

GÖLCÜK’TE İKİ ADAY VAR

CHP Gölcük İlçe Örgütü’nün yarın saat 10.00’da Melisa Düğün Salonu’nda gerçekleştireceği kongre öncesinde mevcut başkan İsmet İşeri yeniden aday olacağını duyurmuştu. İşeri’nin karşısına ise eski Değirmendere Belediye Başkanı Ertuğrul Akalın çıkmıştı. Çift listeli gerçekleşecek yapılacak olan ve 325 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 kişilik ilçe yönetimi ve 61 kişilik de il delegesi belirlenecek.

KÖRFEZ’DE DE 2 ADAY

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün 3 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği kongrede ise mevcut başkan Mehmet Kaçar’ın karşısına rakip çıktı. Gülseren Altunal Solmaz yaptığı açıklama ile göreve talip olduğunu duyurmuştu. 256 kongre delegesinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda 17 kişilik yönetimin ve 47 kişilik de il delegesi belirlenecek.

DARICA’DA ÇİFT LİSTE

Pazara günü bir diğer kongre ise Darıca’da yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak olan kongre Darıca Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Yeniden aday olan mevcut başkan Yakup Törk’ün karşısına il yöneticilerinden Hakkı Koçak aday olarak çıkacak. Çift listeli yapılacak kongrenin divan başkanlığını da İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel yapacak. 247 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 17 kişilik ilçe yönetimi ve 50 kişilik de il delegasyonu seçilecek.

DERİNCE’DE TEK ADAY

CHP Derince İlçe Örgütü’nün 3 Aralık Pazar günü saat 10.00’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği kongrenin tek adaylı olarak, mevcut başkan Nihat Değer tarafından hazırlanacak liste ile yapılması bekleniyor. 260 kongre delegesinin oy kullanacağı seçimde 17 kişilik ilçe yönetimi ve 53 kişilik il delegesi belirlenecek.

KARTEPE’DE İKİNCİ ADAY ÇIKABİLİR

Sonucu merak edilen ilçelerden biri olan Kartepe’de mevcut başkan Cumhur Karakadılar yeniden görevi talip olduğunu duyurmuştu. Pazar günü saat 13.00’te Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda yapılacak kongrede delege listesini isteyen Yalçın Öner’in aday olarak çıkabileceği belirtiliyor. CHP Kartepe’de kongre ile 17 kişilik ilçe yönetiminin yanı sıra 33 kişilik de il delegesi seçilecek.