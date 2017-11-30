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Bugün 13:31 TSİ- Siyaset

Kars-Ardahan-Iğdır, Kocaeli'de tanıtılıyor

İlimizde bu yıl ilk kez Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı (KAIV) tarafından düzenlenen tanıtım günlerinin açılışı Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda başladı.

29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gezilebilecek etkinliğinin açılışına CHP ’liler yoğun katılım sağladı. Vakıf Başkanı Mehmet Irak ve yönetimi törene katılan tüm konukları ile yakından ilgilendi.

PROTOKOL İLGİSİ

Açılışa katılan davetlilere Kars kaşarı ve Ardahan kazı gibi bölgenin yöresel ürünleri ikram edildi. Törene katılanlar arasında Ardahanlı olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yöneticileri Harun Yıldızlı ve Sabriye Şahin, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP Körfez İlçe Başkanı Mehmet Kaçar, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, ve çok sayıda partili katıldı.

“GELENEKSEL OLACAK”

Açılışta konuşan KAIV Başkanı Mehmet Irak, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür etti. Bu yıl tanıtım günlerinin ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Irak, “Bu etkinlik artık geleneksel olacak.” dedi. Daha sonra konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, “Hemşehrilerimle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu tür etkinlikler insanları birbirine yaklaştırır” diye konuştu. İl başkanı Cengiz Sarıbay da programda emeği geçenleri kutladı.

Bugün 13:31 TSİ - Siyaset

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