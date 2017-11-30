The Ness Otel’de gerçekleşecek program saat 19.00’da başlayacak. İMO Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenecek geceye fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu da katılarak geceye renk katacak. Programda ayrıca meslekte 40. ve 25. Yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.
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Cengiz Kurtoğlu Kocaeli'ye geliyor
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin gelenekse kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi bu yıl 15 Aralık Cuma günü düzenlenecek.
Bugün 13:32 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz