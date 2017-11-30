Cengiz Kurtoğlu Kocaeli'ye geliyor

The Ness Otel’de gerçekleşecek program saat 19.00’da başlayacak. İMO Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenecek geceye fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu da katılarak geceye renk katacak. Programda ayrıca meslekte 40. ve 25. Yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.