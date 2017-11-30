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Bugün 13:32 TSİ- Yaşam

Cengiz Kurtoğlu Kocaeli'ye geliyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin gelenekse kuruluş yıldönümü ve meslekte onur gecesi bu yıl 15 Aralık Cuma günü düzenlenecek.

The Ness Otel’de gerçekleşecek program saat 19.00’da başlayacak. İMO Şube Başkanı Tolga Ok ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenecek geceye fantezi müziğin güçlü seslerinden Cengiz Kurtoğlu da katılarak geceye renk katacak. Programda ayrıca meslekte 40. ve 25. Yılını dolduran inşaat mühendislerine plaket takdim edilecek.

Bugün 13:32 TSİ - Yaşam

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