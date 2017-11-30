Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:37 TSİ- Asayiş

Hırsızlardan şaşırtan davranış!

İzmit'te, Berkant Önal'a ait 40 bin TL değerindeki 35 güvercini kümesten çalan hırsızlar, kuşları Önal'ın evinin önüne bırakarak, kaçtı.

Olay, geçen pazar gecesi, İzmit Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.Beyhan Sokak'ta oturan Berkant Önal'a ait kümeste bulunan 40 bin TLdeğerindeki 35 cins güvercin, kümesin kapısı kırılarak, çalındı. Önal'ın şikayeti üzerine polis , güvercinleri hırsızlarınıyakalamak için çalışma başlattı. Kuşlarınçalındığına dair haberlerin yayınlanması ardındanhırsızlar, kutunun içinekoydukları 35 güvercini gece, Önal'ın evinin önünebırakıp,kaçtı. Berkant Önal, güvercinlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugün 13:37 TSİ - Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Garajda korkutan yangın! mask
Garajda korkutan yangın!
Hırsızlardan şaşırtan davranış! mask
Hırsızlardan şaşırtan davranış!
Otomobil kaldırıma çıktı! mask
Otomobil kaldırıma çıktı!
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı mask
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor! mask
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor!
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı mask
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR