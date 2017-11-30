Olay, geçen pazar gecesi, İzmit Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.Beyhan Sokak'ta oturan Berkant Önal'a ait kümeste bulunan 40 bin TLdeğerindeki 35 cins güvercin, kümesin kapısı kırılarak, çalındı. Önal'ın şikayeti üzerine polis , güvercinleri hırsızlarınıyakalamak için çalışma başlattı. Kuşlarınçalındığına dair haberlerin yayınlanması ardındanhırsızlar, kutunun içinekoydukları 35 güvercini gece, Önal'ın evinin önünebırakıp,kaçtı. Berkant Önal, güvercinlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
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Hırsızlardan şaşırtan davranış!
İzmit'te, Berkant Önal'a ait 40 bin TL değerindeki 35 güvercini kümesten çalan hırsızlar, kuşları Önal'ın evinin önüne bırakarak, kaçtı.
Bugün 13:37 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz