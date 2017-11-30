FETÖ davalarında karar çıktı!

Kocaeli 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ( FETÖ /PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan tutuksuz 2 sanığa, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı yapılan duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar, meslekten ihraç edilen doktor Ö.Ö. ile iş adamı K.C. ve avukatları katıldı. Sanık K.C, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını ve örgütle hiçbir bağının bulunmadığını ileri sürerek, beraatını istedi.

"Sadece duyumlar"

Sanık avukatı Burak Uluköylü ise müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Aleyhte olan sanık beyanları soyuttur, görgüye dayalı bir bilgileri yoktur. Sadece duyumlarını anlatmışlardır. FETÖ örgütü üyeliğinin en önemli unsuru olan ByLock 'u müvekkilim kullanmamıştır. Bank Asya'ya destek için para yatırmamış, sadece rutin işlemler yapmıştır. Örgütün yayın organlarına abone olmamıştır. FETÖ üyesi olduğuna dair herhangi somut bir delil yoktur. Bu nedenle müvekkilimin beraatına karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Bildiğim herşeyi anlattım"

Sanığın, "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan beraatına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapsine hükmeden mahkeme heyeti, denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırdı. Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, tutuksuz sanık Ö.Ö. ise "FETÖ hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Beraatıma karar verilmesini, aksi halde etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Pişmanlık...

Sanık avukatı Rahmi Ertürk, müvekkilinin terör örgütü yöneticisi olmadığını, örgütle ilgili bildiği her şeyi etkin pişmanlık kapsamında anlattığını ifade ederek, "Öncelikle beraatına karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına, ceza verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.