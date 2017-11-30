Kocaeli 'de ve Sakarya 'da uzun yıllar polis memurluğu yapan, evli ve 4 çocuk babası Ömer Dündar (62) vefat etti. Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Çiğdem Sokak numara 35'te ikamet eden 30 yıllık emekli polis memuru Dündar, evde olduğu sırada kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dündar, kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün Körfez Hacı Osman Mahallesi'nden kaldırılarak memleketi Ordu'ya gönderildi.
Bugün 13:53 TSİ- Asayiş
30 yıllık polis memuru kalbine yenildi
30 yıllık polis memuru kalbine yenildi.
Bugün 13:53 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Muharrem Çakmak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..Mesai arkadaşımızdı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.