30 yıllık polis memuru kalbine yenildi.

Kocaeli 'de ve Sakarya 'da uzun yıllar polis memurluğu yapan, evli ve 4 çocuk babası Ömer Dündar (62) vefat etti. Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Çiğdem Sokak numara 35'te ikamet eden 30 yıllık emekli polis memuru Dündar, evde olduğu sırada kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dündar, kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün Körfez Hacı Osman Mahallesi'nden kaldırılarak memleketi Ordu'ya gönderildi.