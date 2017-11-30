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30 yıllık polis memuru kalbine yenildi

30 yıllık polis memuru kalbine yenildi.

Kocaeli 'de ve Sakarya 'da uzun yıllar polis memurluğu yapan, evli ve 4 çocuk babası Ömer Dündar (62) vefat etti. Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Çiğdem Sokak numara 35'te ikamet eden 30 yıllık emekli polis memuru Dündar, evde olduğu sırada kalbinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dündar, kurtarılamadı. Merhumun cenazesi bugün Körfez Hacı Osman Mahallesi'nden kaldırılarak memleketi Ordu'ya gönderildi.

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Yorumlar

(1)
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Muharrem Çakmak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..Mesai arkadaşımızdı.

Yanıtla . 0Beğen 30 Kasım 14:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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