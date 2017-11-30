İstanbul Maltepe ilçesinde ikamet eden ve aslen Karamürsel Ereğlili olan fabrikadan emekli Önder ile ev hanımı Şengül Ocak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Funda Ocak (36), geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Maltepe’de evine gitmek üzere yola çıktı. Yaya olarak yolda yürüyen Ocak, lastiği patladıktan sonra kontrolden çıkarak takla atan otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göztepe’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Funda Ocak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bekar olan ve özel bir şirkette grafiker olarak çalışan Funda Ocak’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesinde teslim edildi. Ocak’ın cenazesi Karamürsel Ereğli’de toprağa verildi.
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Takla atan otomobilin altında kaldı, hastanede öldü
Karamürsel Ereğlili olan 36 yaşındaki Funda Ocak, İstanbul Maltepe’de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz