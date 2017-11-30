En küçük evler Marmara Bölgesi’nde

Emlakjet’in araştırmasına göre Türkiye ’de hanelerin %35’i 120 metrekareden büyük, %28’i 100-120 metrekare arası, %22’si 80-100 metrekare arası evlerden oluşuyor. Metrekare fiyatlarının daha yüksek olduğu Marmara Bölgesi ’nde ise ilk sırayı%28 ile 80-100 metrekarearası evler alıyor. Bunu %27 ile 100-120 metrekare arası evler ve %21 ile 120 metrekareden büyük evler izliyor. Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan itibaren artan şehirleşme, sanayileşme ve modernleşme sürecinin bir sonucu olarak hanehalkı büyüklükleri 2-4 kişi arasında yoğunlaşmış görünüyor. Çekirdek ailenin hakimiyetini gösteren bu tabloya göre2, 3 ve 4 kişilik hanelerin her birinin oranı %26olurken, 5 ve üzeri hanelerin oranı %14. Bölgesel bazda bakıldığındaMarmara Bölgesi’nde %33 ile 2 kişilik hanelerilk sırayı alıyor; 5 ve üzeri hanelerin oranı ise yalnızca %9.

Misafire özel salon ayırma oranı en düşük Marmara’da

En güzel odanın misafirlere ayrıldığı evler geçmişte kalırken, özellikle batıda tüm alanlarının aktif olarak kullanıldığı bir dönem yaşanıyor. Türkiye genelinde yalnızca misafir geldiğinde kullanılan bir salonu bulunduğu söyleyenlerin oranı %22 iken Marmara Bölgesi’nde bu oran %13’e geriliyor. Bununla birlikte Türkiye’de her2 haneden 1’inde tüm aile bireyleri en çok salonda vakit geçiriyor.Burada da ilk sırayı %61 ile Marmara Bölgesi alıyor. Misafirlere özel oda ayırma oranı azalsa da Türkiye genelinde hala misafir ağırlama geleneği sürdürülüyor. Türkiye’de hanelerin %63’ünde, Marmara Bölgesi’nde ise %58’inde haftada 1 veya daha fazla misafir ağırlanıyor.Yılda 1-2 kez misafir ağırlayanların oranı genel ortalamada %8, Marmara’da %9.

Depo haline getirilen balkon devri kapanıyor

Emlakjet araştırmasına göre, balkon ve bahçeler evlerde nefes alınacak alanlar olarak görülüyor. Türkiye genelinde her 10 haneden 9’unda balkon ya da bahçe bulunurken, Marmara Bölgesi’nde bu oran 10’da 8’e geriliyor. Bu alanları aileyle vakit geçirmek, yemek yemek, misafir ağırlamak gibisosyalleşme amaçlı kullananların oranı genel ortalamada %50iken Marmara Bölgesi’nde %39 seviyesinde. Marmara’da dahi balkonu depo haline getirenlerin oranının yalnızca %5 olması, bir dönem hayli yaygın olan balkonu kapatarak ev kullanım alanına katma eğiliminin gerilediğini gösteriyor.

Marmara’da bir odada en fazla 3 kişi uyuyor

Batıda hanehalkı nüfusunun azalması, doğuda metrekarelerin büyüklüğüyle birlikte hane sakinlerinin kendi odalarına sahip olma oranı artıyor.Oturma odasının geceleri uyumak için kullanıldığı hanelerin oranı Türkiye genelinde %36, Marmara’da yalnızca %32seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda Marmara Bölgesi’nde hanelerin %95’inde bir odada en fazla 2 kişi uyuyor; hiçbir evde 4 ve üzeri kişinin aynı odada uyumuyor.

Türkiye mutfakta, Marmara salonda yemek yiyor

Ayrı bir yemek odasına sahip olma oranı %4 ile çok düşük seviyede bulunuyor.Yemek yemekiçin en çok tercih edilen alan Türkiye genelinde%45 ile mutfakolurken, Marmara’da %43 ile salon öne çıkıyor.

Tüm Türkiye evin yaşanabilir olmasında lokasyonun önemi konusunda hemfikir

Emlakjet araştırmasına katılanların hem Türkiye genelinde hem Marmara’da %74’ü bir evi yaşanabilir kılan en önemli özelliğin lokasyonu olduğunu belirtiyor. Lokasyon tüm Türkiye’de en öne çıkan unsur olma özelliğini koruyor. Emlakjet ilanlarında aranan evin hem fiziksel hem sosyal konumu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. İlanların yakın mesafedeki önemli yerlere uzaklığını ve ulaşım yollarını gösteren “Ulaşım Bilgisi”, evin çevresindeki sosyal ve kültürel ortam hakkında bilgi sunan “Çevrede Ne Var” ve Endeksa iş birliği ile sunulan evin bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğu, yaş ortalaması, eğitim düzeyi, seçim sonuçları gibi verileri içeren “Bölgesel Analiz” ev arayanların doğru lokasyonu seçmesi açısından önemli destek sunuyor.

“Herkesin yaşam tarzına uygun evleri bulması için altyapımıza yatırım yapıyoruz”

Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Günümüzde ev barınma ihtiyacının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Kendimizi yansıttığımız bir yuva; öznel ve kişisel bir alan olarak evin farklı bölümlerini nasıl, ne amaçla kullandığımız yaşam tarzımıza ilişkin ipuçları veriyor. Emlakjet olarak herkesin hayal ettiği evi bulması için teknolojik altyapımıza yatırım yapıyor, ev arayanlara yaşam tarzlarına uygun çözümler sunmak amacıyla en yaratıcı hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ev Kullanım Alışkanlıkları araştırmamız da ülkemizde hanehalklarının yaşam alışkanlıkları ve beklentilerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma oldu.

Hane halkı küçülüyor

Hanehalklarının giderek küçüldüğü bir dönemdeyiz. TÜİK verileri de 2016 itibariyle hanehalkı büyüklüğünün ortalama 3,5 kişi olduğunu gösteriyor. Bu büyüklüğün en yüksek olduğu iller 6,7 ile Şırnak, 5,9 ile Hakkari ve 5,8 ile Şanlıurfa şeklinde sıralanırken, en düşük olduğu il 2,7 ile Çanakkale. Araştırmamızın sonuçları da bu verilerle paralel. Türkiye geneli açısından değerlendirdiğimizde misafirlere özel salonların giderek ortadan kalktığını, evin her alanının tüm ev sakinlerinin kullanımına açıldığını, oldukça geniş evlerde daha az nüfuslarla yaşadığımızı, balkonları kapatıp eve katmak yerine sosyalleşme ve nefes alma alanı olarak değerlendirdiğimizi görüyoruz. Evlerin ve hanehalkı sayılarının daha küçük olduğu Marmara Bölgesi ise kentleşme ve modernleşmenin hakimiyetinin en yoğun hissedildiği bölge olarak öne çıkıyor.”

Araştırma hakkında:

Adgager platformu üzerinde 8 Ekim 2017 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesinde nufüs dağılım yüzdelerine göre 1000 kişi üzerinde online olarak gerçekleştirilmiştir.