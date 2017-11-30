Limanlara demiryolu bağlantısı istediler

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü tarafından ilimizdeki limanların yöneticileri ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) yetkililerinin katılımı ile geçtiğimiz günlerde bir istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda limanların demiryolu bağlantı talepleri, ayrıca bu konudaki görüş ve önerileri alındı.

KAPASİTE TESPİT EDİLECEK

TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz’ın sunum yaptığı toplantıda bugüne kadar alınan bağlantı talepleri ve bu talepler doğrultusunda TCDD’nin yaptığı çalışmalar üzerinde duruldu. Kocaeli’de yapılması planlanan yeni demiryolu hatları ve bağlantıları ile ilgili bilgi verildi. Bundan sonraki süreçte konuyla ilgili firmalar ile birebir görüşme yapılarak kapasite tespiti yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

OSB’LERİN DEMİRYOLU BAĞLANTISI YOK!

Ayrıca bölgede bulunan limanların ve OSB’lerin demiryolu ile bağlantısının yapılmasıyla, Anadolu’da istenen sanayileşme sürecinin hızlanması amaçlanıyor. Ülkemizdeki 284 adet OSB’nin sadece 10 tanesinde demiryolu bağlantısının bulunduğuna vurgu yapıldı. Türkiye ’nin ikinci büyük sanayi kenti olan Kocaeli’de ise 13 aktif organize sanayi bölgesinin hiçbirinde demiryolu bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

PERSONEL TAŞIMACILIĞINA DESTEK

Toplantıda ayrıca OSB ve limanların demiryolu bağlantılarının sağlanmasının limanlardan kaynaklı yük trafiği nedeniyle kara yollarında meydana gelen tıkanmalara ve personel taşımacılığına çözüm olacağına vurgu yapıldı. Demiryolu yük taşımacılığının yüzde 55’inin iltisak hatlarla yapıldığı, ülkemizde henüz çok yetersiz olan bu hatların artması ile demiryolu ile yük taşımacılığı büyük ivme kazanacağına dikkat çekildi.