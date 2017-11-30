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Bugün 14:43 TSİ- Spor

Yahya Kaptan boş durmuyor

Okullar Arası Genç Kızlar A Voleybol İl Birinciliği’nde mücadele edecek olan Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci-sporcuları, beden eğitim öğretmeni Hayati Gedik nezaretinde haftada iki gün çalışıyor.

Antrenmanlar, Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu ’nda ve cumartesi günleri ise okul bahçecinde sürüyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

2017-2018 Eğitim ve Öğretim sezonunda Okullar Arası Genç Kızlar A Voleybol İl Birinciliği D Grubunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitim öğretmeni Hayati Gedik nezaretinde pazartesi ve çarşamba günleri saat 16.00 ile 18.00 arasında Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda ve cumartesi günü Okul bahçecinde saat 13.00 ile 15.00 arasında çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, D Grubunda rakipleri Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi ve İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi arasında şampiyonluk mücadelesi verecek. Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 12.30’da Hasan Gemici’deki ilk maçında, rakibi Mimar Sinan Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bayan voleybol takımında sporcular Sude Gülağız, Berivan Dilan Özdemir, Zeynep Arslan, Nida Nil Tufan, Yaren Subaşı, Ceylan Çelebi, Reyhan Çelebi, Elif Pehlivan, Pelin Genç Çiftçi, Zümra Kütük, Eda Talipoğlu, Asude Aydın, Canfeda Durmuş, Zeynep Cengiz, Şeyda Nur Mamay ve Elif Yeşilyurt antrenmana katılıyor.

Bugün 14:43 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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