“Yurdum öğrencileri” spor şöleni başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği “Yurdum Öğrencileri Spor Şöleni” için açılış seremonisi düzenlenecek. Atatürk Spor Salonu ’nda yapılacak olan tören 29 Kasım’da gerçekleşecek. Törene, şölende mücadele verecek olan takımlar katılarak, izleyenler için mini spor gösterileri yapacak. Açılış töreni, muhteşem bir Basketbol Şov ile taçlandırılacak. Kocaeli Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ödüllü organizasyonun yurt elemeleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Şölende, yurt elemelerinden başarı ile çıkan 100 takım mücadele verecek. Spor Şöleni, futbol , basketbol, voleybol, masa tenisi ve satranç branşlarında düzenlenecek.

4-19 ARALIK’TA

Müsabakalar 4 Aralık - 19 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün muhtelif sahalarında yapılacak. Nisan ayının başında bölge finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye finalleri ise Nisan - Mayıs aylarında yapılacak. Başarılı olan takımlara, eşofman takımı, tişört ve taşınabilir şarj ciyazı hediye edilecek.