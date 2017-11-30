Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ’un alt yapısından yetişen karateciler; Rusya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na, milli takımla beraber katılmak için tatamiye çıktı. Seçmelere katılan dört mavi beyazlı karatecinin üçü zorlu karşılaşmaları geçerek milli takımda yer almaya hak kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecilerinden 76 kiloda Enes Bulut, 59 kiloda Fatmanaz Yenen ve 61 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz seçmeleri başarı ile geçerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
Bugün 14:45 TSİ- Spor
Kağıtlı karateciler Rusya’ya gidiyor
Kağıtsporlu 3 sporcusu, 24-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.
Bugün 14:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz