Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:45 TSİ- Spor

Kağıtlı karateciler Rusya’ya gidiyor

Kağıtsporlu 3 sporcusu, 24-26 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takımda yer almaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ’un alt yapısından yetişen karateciler; Rusya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na, milli takımla beraber katılmak için tatamiye çıktı. Seçmelere katılan dört mavi beyazlı karatecinin üçü zorlu karşılaşmaları geçerek milli takımda yer almaya hak kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı karatecilerinden 76 kiloda Enes Bulut, 59 kiloda Fatmanaz Yenen ve 61 kiloda Ekrem Altuner Yılmaz seçmeleri başarı ile geçerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Bugün 14:45 TSİ - Spor

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı! mask
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı!
Uygun adım marş! mask
Uygun adım marş!
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor mask
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı mask
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu! mask
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu!
"Bu işin bir de öbür dünyası var" mask
"Bu işin bir de öbür dünyası var"
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR