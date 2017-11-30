Başkan Öztürk, basın toplantısı ile Gürses Kılıç’ı takımı karıştırmakla suçlamış, görevdeyken Tuzlaspor ile görüşüp anlaştığını ileri sürmüştü.
ÖZTÜRK’Ü YALANLADI
Tuzla Basınına konuşan Kılıç, Öztürk’ün iddialarını yalanlarken şu açıklamaları yaptı: Darıca G.B. Başkanı Mustafa Öztürk’ün geçen haftaki iddialarıyla alakalı bir açıklama yapma gereği duydum. Aslında bugün çok geniş bir açıklama yapmayı planlıyordum, bütün gerçekleri anlatmayı istiyordum. Fakat Darıca Gençler Birliği’nin son maçında berabere kalmasıyla bu niyetimden vazgeçtim. Sonuçta bu kulüpte çalıştım, emek harcadık, para kazandık. Bugün itibariyle Darıca Gençlerbirliği’ni sıkıntıya sokacak açıklamalarda bulunmak istemiyorum. Ben Darıca GB kulübünde çalışırken, Tuzlaspor dâhil hiç bir kulüple transfer görüşmesi yapmadım. Bu süreçte hukuki yollarımda var ama ben kişilere kızıp, hiç bir kurumu karalamak istemiyorum. Bu işin bir de öbür dünyası var. Bu dedikoduları ve iddiaları atanlarla öbür dünyada elbette hesaplaşacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz