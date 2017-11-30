Çayırovaspor ’un sezon başında Uzunköprü’den renklerine bağladığı Serhat Görmen, 6 maçlık gol orucunu Havran Fatih Belediyespor karşısında bozdu. Yeşil-Siyahlı forma altında ilk gol sevincini Kartalspor deplasmanında yaşayan ve o maçtan bu yana da fileleri göremeyen tecrübeli forvet, salı mesaisinde 2-0 kazanılan maçta attığı golle üzerindeki baskıyı da attı. Tayfun’un güzel ortasında ön direkte güzel bir plase vuruşu yaparak topu ağlara yollayan Serhat Görmen galibiyetin kapısını açan isim oldu . Gollerine devam edeceğini söyleyen Serhat, “Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Ayrıca gol atmam da bana ayrı bir moral oldu. Çiğli maçını da kazanmak istiyoruz” diye konuştu.
Bugün 14:47 TSİ- Spor
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu!
Çayırovaspor’un sezon başında Uzunköprü’den renklerine bağladığı Serhat Görmen, 6 maçlık gol orucunu Havran Fatih Belediyespor karşısında bozdu.
Bugün 14:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz