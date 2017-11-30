Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:48 TSİ- Spor

Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı

İlimizin gururu, şampiyonumuz Kocaeli Harbişspor çok yetenekli bir kız futbolcu ile anlaşmak üzere.

Başiskele Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve Liseler Arası Gençler Futsal İl Birinciliği maçlarındaki performansıyla göz kamaştıran Eda Nur Kaçar, Harbişsporlu teknik ekibin gözünden kaçmadı.

AİLESİ İLE KONUŞUP KARAR VERECEK

Önceki günkü okul maçında takımı adına 5 gol , 3 asist ile oynayan ve bu yıl Almanya ’dan Türkiye ’ye gelen Eda Nur, Yarımca Anadolu Lisesi ile oynanan maçın ardından Harbişsporlular ile bir araya geldi. Kırmızı Lacivertliler Eda’yı takımda görmek istediklerini belirtti ve Eda “Ben de çok oynamak isterim ancak ailem ile görüşmem lazım” dedi. İki taraf da birbirinin telefon numaralarını aldı. Transferin, herhangi aksilik olmadığı taktirde gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu arada lise öğrencisi Eda Nur Kaçar’ın Almanya karmasına da davet edildiği öğrenildi.

Bugün 14:48 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı! mask
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı!
Uygun adım marş! mask
Uygun adım marş!
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor mask
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı mask
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu! mask
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu!
"Bu işin bir de öbür dünyası var" mask
"Bu işin bir de öbür dünyası var"
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR