Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı

Başiskele Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve Liseler Arası Gençler Futsal İl Birinciliği maçlarındaki performansıyla göz kamaştıran Eda Nur Kaçar, Harbişsporlu teknik ekibin gözünden kaçmadı.

AİLESİ İLE KONUŞUP KARAR VERECEK

Önceki günkü okul maçında takımı adına 5 gol , 3 asist ile oynayan ve bu yıl Almanya ’dan Türkiye ’ye gelen Eda Nur, Yarımca Anadolu Lisesi ile oynanan maçın ardından Harbişsporlular ile bir araya geldi. Kırmızı Lacivertliler Eda’yı takımda görmek istediklerini belirtti ve Eda “Ben de çok oynamak isterim ancak ailem ile görüşmem lazım” dedi. İki taraf da birbirinin telefon numaralarını aldı. Transferin, herhangi aksilik olmadığı taktirde gerçekleşeceği düşünülüyor. Bu arada lise öğrencisi Eda Nur Kaçar’ın Almanya karmasına da davet edildiği öğrenildi.