Yine sağlıkçı yok, tepki büyük!

Okul maçlarında kan gövdeyi götürüyor, ama hala sağlıkçı ataması yapılmıyor. Çocuklar Allah’a emanet!.. Manşetimizden yayınladığımız gibi büyük ihmal sürüyor, kimsenin çıtı çıkmıyor.

ÇENESİ YARILDI

Muallim Naci Anadolu Lisesi kalecisi Ensar başına darbe aldı, sağlıkçı olmadığı için böyle dakikalarca kendine gelmeyi bekledi. Sağlıkçı olmadığı için hakemler sakatlıklarla bizzat ilgilendi. Bir sporcunun çenesi yarıldı, beden öğretmenleri ilgilendi. ‘Soğuk su!’ tedavisi yapıldı.Kaleci Mert Bozkurt’un burnu kanadı, müdahale edecek kimse yoktu, iş öğretmenlere ve hakemlere düştü.