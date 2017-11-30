Yine sağlıkçı yok, tepki büyük!

Okul maçlarında kan gövdeyi götürüyor, ama hala sağlıkçı ataması yapılmıyor. Çocuklar Allah’a emanet!.. Manşetimizden yayınladığımız gibi büyük ihmal sürüyor, kimsenin çıtı çıkmıyor.
ÇENESİ YARILDI
Muallim Naci Anadolu Lisesi kalecisi Ensar başına darbe aldı, sağlıkçı olmadığı için böyle dakikalarca kendine gelmeyi bekledi. Sağlıkçı olmadığı için hakemler sakatlıklarla bizzat ilgilendi. Bir sporcunun çenesi yarıldı, beden öğretmenleri ilgilendi. ‘Soğuk su!’ tedavisi yapıldı.Kaleci Mert Bozkurt’un burnu kanadı, müdahale edecek kimse yoktu, iş öğretmenlere ve hakemlere düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz