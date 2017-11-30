Başiskele’de Karakuş dönemi

AK Parti Başiskele ilçe kadın kollarının 3. Olağan kongresi, Yeniköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Başiskeleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği kongreye AK Parti il başkan yardımcısı Orhan Barış, , İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, il yöneticileri, Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz , meclis üyeleri ve eski ilçe yöneticileri katıldı. Kongreye tek aday olarak giren Dilek Karakuş delegelerin oy birliği ile başkan seçildi.

Hacer Çakır Teşekkür Etti

Kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Hacer Çakır yaptığı çalışmalarda destek olan herkese teşekkür ederek “partimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek başkan seçilen Dilek Karakuş ve yönetimine başarılar diledi.

Talus “hep birlikte çalışacağız”

AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus “Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde büyük Türkiye hedefine ulaşacağımıza inancımız sonsuz. Bu anlayışla yenilenme dönemimizde bizlerle yol yürüyen ve kutlu yürüyüşümüze yeni katılacak arkadaşlarımızla makam mevki kavgalarına müsaade etmeyerek, en büyük unvan ve makamın AK parti ailesine üye olmak olduğunu unutmadan, hep birlikte çalışacağız” dedi.

Ayaz Başarılar Diledi

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz “partimizin, çalışmalarımızın üzerinde kadınlarımızın çok emeği var. Başiskele teşkilatımız bugün başarılı ise bunda en önemli rol kadın kollarımıza düşmektedir.” diyerek yeni yönetime başarılar diledi.

Serpil Yılmaz Birlik Beraberlik Vurgusu Yaptı

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz “AK parti olarak sadece ana kademelerin değil kadın kollarının da çok düzenli kongre yapabildiği tek siyasi parti olduğumuzu biliyoruz. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi kongrelerimizi de birlik, beraberlik, kardeşlik şuuru ile gerçekleştiriyoruz” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dilek Karakuş Yönetimi

Dilek Karakuş, Dilek Ayaz, İlknur Çakır, İlknur Bostan, Neşe Gökçe, Saadet Candan, Nuriye Çelikkol, Özlem Sarı, Elif Ay, Pınar Sekmen, İlknur Değirmenci, Hacer Kılıç, Merve Ayaz, Nurgül Özkaradeniz, Emine Cop, Huriye Ağar, Sebahar Biçer, Mihriban Yıl, Gülay Kabaoğlu, Ayşe Tunca