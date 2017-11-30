Ak Parti’de gündem: Kocaelispor

Ziyarette Kocaelispor ’un bugünü ve yarını konuşuldu. Eski futbolcular Kocaelispor’un devlete olan borçlarının ödenmesi konusunda memnuniyetlerini dile getirdi. Derneğin yöneticilerinden Sadun Gemici, Marmara Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu ile ortak yürüttükleri ve koordinatörlüğünü yaptığı Roman Gençlerinin Futbol Eğitimi Projesi’ni kitapçık halinde başkana sundu. Beş roman takımındaki 400 sporcu ve yedi antrenörle sürdürülen projeyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete Roman takımlarından Kalespor’un Başkanı Cengiz Demir ve Selanikspor Başkanı Ramazan Tuğral, Kocaelispor Eski Futbolcular Derneği’nden İbrahim Yazıcıoğlu, Sadun Gemici, Veli Akbaş, Murat Vatansever, Yaşar Oğuz, İsmail Bayraktar, Nihat Yenilmez ve Kenan Reka katıldı.