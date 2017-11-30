Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi-Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Anadolu Lisesi maçında kavga çıktı. Darıca ekibi 3-1 öndeyken, Çayırova ekibi sporcularının rakip futbolculara saldırması sonrasında bitime 1.44 saniye kala, maç tatil edildi.
Bugün 15:08 TSİ- Spor
Lisede kavga çıktı!
Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi-Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Anadolu Lisesi maçında kavga çıktı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 15:08 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz