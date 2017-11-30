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Bugün 15:11 TSİ- Spor

Uygun adım marş!

Günü çift antrenmanla tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar sabah salonda kuvvet çalıştı, öğleden sonra da teknik ve taktik antrenman yaptı.

Oyuncuların istekliliği ve teknik ekibin öğretici, açıklamalı uyarıları dikkat çekti. Haftaya 2-0’lık Mersin deplasman galibiyeti nedeniyle moralli girerek Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başlayan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, önceki gün çift antrenman yaptı.

GÜÇ DEPOLADILAR

Sabah fitness salonunda güne başlayan Kırmızı-Beyazlılar sahada yaptığı koordinatif ısınmanın ardından salona girdi ve kuvvet çalıştı. İki ayrı grup olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların istekliliği ve teknik ekibin performans yükseltmek için yaptığı betimleyici uyarılar dikkat çekti. Kırmızı-Beyazlılar öğleden sonra da sahada teknik-taktik çalışmalar yaptı. Oldukça tempolu geçen antrenmanda özellikle dar alanda oynanan kurallı oyunlarda futbolcuların hırsı ve mücadelesi yüksekti.

Bugün 15:11 TSİ - Spor

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