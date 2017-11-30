Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:12 TSİ- Spor

Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı!

Yarın Karacabey Birlikspor’u konuk edecek olan, yıllar süren borçlardan arınmış olan Kocaelispor’un bugünkü antrenmanına Kocaelispor taraftarı çıkarma yaptı.

Enver Güler öncülüğündeki 12. adam, 40 araç ile İsmetpaşa Stadı’na geldi ve yaktıkları meşalelerle takıma tezahüratta bulundu. Ayrıca Altınoluk Pastaneleri de takıma 4 tepsi baklava gönderdi.

GÜLER: BU MAÇI ALIN!

Enver Güler konuşmasında “İyi mücadele ediyorsunuz ama son dakika golleri bizi de çok üzüyor. Bizler sizlere daha önce olduğu gibi destek vermeye, güvenmeye devam edeceğiz. Haydi bu maçı alın” dedi. Futbolcular da verilen destekten ötürü oldukça mutlu olurken, gelen gönülden destekle moral buldu. Kocaelispor ’un bugünkü antrenmanında dinlendirilen Burak Süleyman ve Fatih yer almadı. Hamza ise düz koşu yaptı.

KAVLAK SAVUNMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve taktik çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Fatih Kavlak özellikle savunma oyuncuları ile özel olarak ilgilendi ve “1 saniye bile adamınızı gözünüzden kaçırmayın” dedi. Yarım sahada kalecisiz orta tempolu maç yapan Yeşil Siyahlılar son olarak yan top ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.

Bugün 15:12 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı! mask
Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı!
Uygun adım marş! mask
Uygun adım marş!
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor mask
Ak Parti’de gündem: Kocaelispor
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı mask
Harbişspor Almanya kökenli yıldızı kaçırmadı
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu! mask
Golcü Serhat suskunluğunu bozdu!
"Bu işin bir de öbür dünyası var" mask
"Bu işin bir de öbür dünyası var"
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR