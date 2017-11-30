Kocaelispor taraftarı antrenmana çıkarma yaptı!

Enver Güler öncülüğündeki 12. adam, 40 araç ile İsmetpaşa Stadı’na geldi ve yaktıkları meşalelerle takıma tezahüratta bulundu. Ayrıca Altınoluk Pastaneleri de takıma 4 tepsi baklava gönderdi.

GÜLER: BU MAÇI ALIN!

Enver Güler konuşmasında “İyi mücadele ediyorsunuz ama son dakika golleri bizi de çok üzüyor. Bizler sizlere daha önce olduğu gibi destek vermeye, güvenmeye devam edeceğiz. Haydi bu maçı alın” dedi. Futbolcular da verilen destekten ötürü oldukça mutlu olurken, gelen gönülden destekle moral buldu. Kocaelispor ’un bugünkü antrenmanında dinlendirilen Burak Süleyman ve Fatih yer almadı. Hamza ise düz koşu yaptı.

KAVLAK SAVUNMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve taktik çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Fatih Kavlak özellikle savunma oyuncuları ile özel olarak ilgilendi ve “1 saniye bile adamınızı gözünüzden kaçırmayın” dedi. Yarım sahada kalecisiz orta tempolu maç yapan Yeşil Siyahlılar son olarak yan top ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.