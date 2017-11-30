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Bugün 15:15 TSİ- Yaşam

Anılardan silinmeyecek Öğretmenler Günü kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İzmit Kız Meslek Lisesi) Müdürlüğünce düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğinde bir ilk gerçekleşerek geçmişten bugüne eğitim ordusunun neferleri buluştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir ilk gerçekleştirilerek geçmişten bugüne eğitimin duayenleri bir araya getirildi. Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce gerçekleştirilen organizasyona eski-yeni birçok öğretmen katılarak anılarından uzun zaman silinmeyecek bir 24 Kasım Öğretmenler Günü yaşamış oldu .

35 EMEKTAR ÖĞRETMEN KATILDI

Organizasyonda mekan süsleme işini okulun Halkla ilişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı yaparken ikramları da Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı hazırladı. Etkinliğe Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin idari kadrosunda uzun yıllar müdür olarak görev yapmış olan Fatma Kurşunoğlu başta olmak üzere Beyhan Savran, Şinasi Selçuk, Asuman Uyuşan, Nazire Sarı ve 35 emektar öğretmen katıldı.

“OKULUMUZDA BİR İLK”

Davet edilen öğretmenlerden bazıları rahatsızlıklarından dolayı programa katılamadı. Akşam Kız Sanat Okulu adıyla 1939'da eğitime başlayan okulun ilk mezunlarından olup bütün öğretmenlik hayatını bu okulda geçiren ve bu okuldan emekli olan Necla Elban da misafirler arasındaydı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Adem Şahinkaya, “Bugün okulumuzda bir ilk yaşanmıştır. Okulumuza uzun yıllar boyunca hizmet vermiş eğitimin duayenleriyle yeni nesil öğretmenlerimizi buluşturmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Bugün 15:15 TSİ - Yaşam

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