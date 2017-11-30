Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması

Her kandilde ailece bir araya gelme geleneğini sürdüren Kandıralı Baykaralar, önceki akşam Mevlit Kandili’nde de toplandı. Mevlid Kandili buluşmasına Nursel ve Ahsen Okyar çifti ev sahipliği yaptı. Kandıralı Baykara ailesinin yaşadığı il ve ilçelerde gerçekleşen kandil buluşmalarında 30’uncu yıla ulaşıldı.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Okyar çiftinin İzmit Cedit Mahallesi’ndeki evinde gerçekleşen Mevlit Kandili buluşmasına Baykara ailesinin en Sadi Baykara başta olmak üzere çok sayıda davetli yer aldı. Ahsen Okyar, kandil kutlamasına katılanlara diş kirası olarak köylerinde ilk hazırlanan kitap olan ‘Medyada Kocabayramlar (2013-2016)’ kitabını takdim etti. 220 sayfalık kitapta tarihi belgelerle birlikte Kocabayramlar’ın 2013-2014-2015 ve 2016 yıllarında medyada yer alan haberlerinden seçilen örnekler yer alıyor.