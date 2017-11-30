Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:16 TSİ- Yaşam

Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması

Kandıralı Baykaralar, Nursel ve Ahsen Okyar çifti ev sahipliğinde önceki akşam Mevlit Kandili’nde bir araya geldi.

Her kandilde ailece bir araya gelme geleneğini sürdüren Kandıralı Baykaralar, önceki akşam Mevlit Kandili’nde de toplandı. Mevlid Kandili buluşmasına Nursel ve Ahsen Okyar çifti ev sahipliği yaptı. Kandıralı Baykara ailesinin yaşadığı il ve ilçelerde gerçekleşen kandil buluşmalarında 30’uncu yıla ulaşıldı.

KİTAP HEDİYE ETTİ

Okyar çiftinin İzmit Cedit Mahallesi’ndeki evinde gerçekleşen Mevlit Kandili buluşmasına Baykara ailesinin en Sadi Baykara başta olmak üzere çok sayıda davetli yer aldı. Ahsen Okyar, kandil kutlamasına katılanlara diş kirası olarak köylerinde ilk hazırlanan kitap olan ‘Medyada Kocabayramlar (2013-2016)’ kitabını takdim etti. 220 sayfalık kitapta tarihi belgelerle birlikte Kocabayramlar’ın 2013-2014-2015 ve 2016 yıllarında medyada yer alan haberlerinden seçilen örnekler yer alıyor.

Bugün 15:16 TSİ - Yaşam

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması mask
Kandıralı Baykaraların geleneksel Kandil buluşması
Anılardan silinmeyecek Öğretmenler Günü kutlaması mask
Anılardan silinmeyecek Öğretmenler Günü kutlaması
Berna ile Naci tatlı telaş içinde mask
Berna ile Naci tatlı telaş içinde
Ziraat Bankası’nda geleneksel buluşma mask
Ziraat Bankası’nda geleneksel buluşma
Birsen Özkaya’ya nice mutlu yıllar mask
Birsen Özkaya’ya nice mutlu yıllar
İyi ki doğdun Kevser mask
İyi ki doğdun Kevser
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR