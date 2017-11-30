Bahçecik'te özel bir otomobil garajında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın , kapalı garajı küle çevirdi. Son anda arabasını garajdan çıkartmayı başaran vatandaş daha sonra itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye tutuşan garajı söndürmek için olağan üstü çaba sarf etti. Havanın rüzgarlı olması alevlerin yan tarafta bulunan binaya doğru yükselmesine neden oldu . Yoğun bir uğraş sonucunda yangın söndürüldü.
Bugün 15:18 TSİ- Asayiş
Garajda korkutan yangın!
Başiskele Ressam Sokak Şehit Ekrem Mahallesi Bahçecik Merkez Camii’nin hemen yanında bulunan otomobil garajında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
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Bugün 15:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz