Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:18 TSİ- Asayiş

Garajda korkutan yangın!

Başiskele Ressam Sokak Şehit Ekrem Mahallesi Bahçecik Merkez Camii’nin hemen yanında bulunan otomobil garajında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bahçecik'te özel bir otomobil garajında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın , kapalı garajı küle çevirdi. Son anda arabasını garajdan çıkartmayı başaran vatandaş daha sonra itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye tutuşan garajı söndürmek için olağan üstü çaba sarf etti. Havanın rüzgarlı olması alevlerin yan tarafta bulunan binaya doğru yükselmesine neden oldu . Yoğun bir uğraş sonucunda yangın söndürüldü.

Bugün 15:18 TSİ - Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Garajda korkutan yangın! mask
Garajda korkutan yangın!
Hırsızlardan şaşırtan davranış! mask
Hırsızlardan şaşırtan davranış!
Otomobil kaldırıma çıktı! mask
Otomobil kaldırıma çıktı!
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı mask
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor! mask
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor!
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı mask
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR