Garajda korkutan yangın!

Bahçecik'te özel bir otomobil garajında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın , kapalı garajı küle çevirdi. Son anda arabasını garajdan çıkartmayı başaran vatandaş daha sonra itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye tutuşan garajı söndürmek için olağan üstü çaba sarf etti. Havanın rüzgarlı olması alevlerin yan tarafta bulunan binaya doğru yükselmesine neden oldu . Yoğun bir uğraş sonucunda yangın söndürüldü.