Kocaeli'de otomobilde erkek cesedi bulundu

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesi sahil mevkisindeki ormanlık alanda, 34 UV 1108 plakalı otomobilde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, göğsünde tek kurşun izine rastladıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Şimşek'e ait olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.