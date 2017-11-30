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Cinayet davasında karar çıktı!

Körfez ilçesinde, geçen yıl iş ortağını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, geçen yıl iş ortağı Cemalettin Çelik'i tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Korucuoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Korucuoğlu, maktulün babası müşteki Reşat Çelik ve tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatı Mehmet Kamil Şirin, daha önceki yazılı ve sözlü savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Olay aşamasına kadar sanık ile maktul arasında kardeşlik hukuku devam etmiştir. Olayda tasarlayarak adam öldürme söz konusu değildir. Müvekkilimin baştan beri savunmuş olduğu durum göz önüne alınarak, tahrikle kasten öldürme suçundan hüküm kurulmasını ve bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

" Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum"

Maktulün avukatı Nevzat Altun ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Sanık ile maktul arasındaki telefon mesajlaşmaları ve öncesinde gerçekleşen olaylar sebebiyle öldürme olayı tasarlayarak gerçekleşmiş olup, sanığın nitelikli öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan sanık Korucuoğlu, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Korucuoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay nasıl olmuştu?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, geçen yıl haziran ayında iş ortağı Cemalettin Çelik'i tüfekle öldürdükten son teslim olan sanık Mehmet Korucuoğlu hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın TCK'nın 81/1 maddesi uyarıca "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Bugün 15:40 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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