O genel müdür ölü bulundu!

Beşiktaş , Etiler Mahallesi, Düzgören Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde bulunan apartmana gelen temizlik görevlisi içeri girdiğinde Emre Aksan’ı banyoda hareketsiz bir halde yerde yattığını gördü. Aksan’dan bir tepki alamayan temizlik görevlisi durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Emre Aksan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler olay yerine gelerek yaptıkları incelemelerde Aksan’ın vücudunda herhangi bir darp ya da şiddet izine rastlamadı. Belediye tabibinin yaptığı kontroller sonucunda Aksan’ın ölümünde bir şüpheye rastlanmadığı öğrenildi.
Boğaziçi'nde öğretim görevlisi
Emre Aksan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olduğunu belirten site çalışanı, “Evinde çalışan temizlik çalışanı kapıyı açtığında banyoda oturur bir vaziyette buluyor. Ardından ekiplere haber verildi. Muhtemelen kalp krizi geçirdiğini düşünüyoruz. Yalnız yaşıyordu. İki çocuğu vardı, biri Amerika’da yaşıyordu. Ailesine haber verildi. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde çalışıyordu’’ ifadelerini kullandı.
Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi
Acı haberi alarak Emre Aksan’ın oturduğu siteye gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Aksan’ın cenazesinin apartmandan çıktığı esnada yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Emre Aksan’ın cenazesi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla Zincirlikuyu’da bulunan Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürlüğün Gasilhanesine götürüldü.
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Yorumlar
(1 )
Gölcüklü - 78 yaşındaymış bırakında ölsün artık
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