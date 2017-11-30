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DSP’den Çeker’e hayırlı olsun ziyareti

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre sonucu yeniden başkan seçilen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Numan Gülşah ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştiren ve yeniden başkan seçilen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker’i sendika binasında ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Türk Sağlık Sen Şube Denetleme Kurulu üyesi Erkan Temel, Şube Başkan eski Yardımcısı Erol Kalemer’de yer aldı. DSP İl Başkanı Dedeoğlu tekrar başkan seçilen Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker’e hayırlı olsun dileklerini iletirken, Çeker ise ziyaretlerinden ötürü DSP İl Başkanı Dedeoğlu ve yönetimine teşekkür etti.

Bugün 16:00 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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