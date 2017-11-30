ÖDP: Devlet aile şirketine dönüştü

Özgürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP) Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Çavuş parti binasında düzenlediği basın açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerle ilgili görüşlerini bildirdi. basın açıklamasında parti yönetim kurulu üyeleri ve partililer yer alırken, açıklamyı gerçekleştiren ÖDP Yönetim Kurulu Üyesi Çavuş, “Paradise Paper’s off shore belgelerinden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası Devleti’ne milyon dolar transferleriyle nasıl vergi kaçırdıklarını belgelerle ortaya koydu. Paradise Paper’s belgelerinde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğullarının Malta üzerinden vergi kaçırdıkları ortaya çıkmıştı. Konunun araştırılmasına dair CHP’nin Meclis’te verdiği araştırma önergesi ise AKP oylarıyla reddedilmişti” ifadelerini kullandı.

ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR

Çavuş konuşmasının devamında, “Şimdi de Erdoğan’ın aile ve yakın çevresinin bu kez Man Adası’ndaki ilişkileri ortaya çıktı. Bunların buz dağının görülebilen yüzü olduğunu en iyi bilenler iktidar sahipleridir. O yüzden bu araştırma önergesinin ucunun nerelere uzanabileceğini görerek reddettiler. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Erdoğan, bugün yaptığı grup konuşması dahil, günlerdir hakkındaki bu tür iddiaların gerçek olmadığını ifade ediyor, ispatlanırsa istifa edeceği resti çekiyordu. Belgeler açıklanmış, Erdoğan’ın oğlu ve kardeşi dahil yakın çevresinin nasıl kirli ilişkiler içinde olduğu ortaya dökülmüştür” şeklinde konuştu.

HİÇBİR İNANDIRICILIKLARI YOK

Çavuş konuşmasını, “Erdoğan’a soruyoruz: Man Adası’na gönderilen dolarların kaynağı nedir? Ticari ilişkiden çok rüşvet ve avanta aktarımı izlenimi veren bu işlemlerin niteliği nedir? Oğlun, kardeşin, özel kalem müdürün niye aynı tarihlerde aynı şirkete para gönderiyor? Bunların icraatları seni bağlamaz mı? Bu soruların yanıtları da verilmelidir. Bu iktidarın millilik ve yerlilik iddiasının Amerikan dolarına kadar olduğu görülmüştür. Halkı vergi ve zamlarla inim inim inletenlerin vergi cenneti adalarda dolarları nasıl istiflediği ortaya çıkmıştır. Halktan fedakarlık isteyen, vergileri zorunluluk olarak sunanların hiçbir inandırıcılıkları olmadığı bir kez daha ispatlanmıştır” şeklinde sürdürdü.

DEVLET AİLE ŞİRKETİNE DÖNÜŞTÜ

Çavuş konuşmasının sonunda şunları söyledi: “AK Parti yetkililerinin bunlar ‘resmi işlemler’ açıklamaları minareyi çalan kılıfını bulur hesabının ötesinde değildir. Hatırlanırsa, 2006’da AKP iktidarı tarafından Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bir değişiklik yapılmış, bu değişiklikle vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelerin listelerinin çıkarılarak bu ülkelerde faaliyet gösteren Türkiye kökenli şirketlerden yüzde 30 oranında vergi alınması karar altına alınmıştı. Ne tuhaftır ki 11 yıldır AKP iktidarı kendi çıkardığı kanunun gereğini yerine getirip vergi cenneti ülkelerin listesini çıkarmamıştır. Böylece vergi kaçakçılığı resmi işlem kılığı içinde kalmaya devam etmiştir. Ülkeyi yönetenlerin devleti bir aile şirketine dönüştürerek vergi kaçırmalarının açıklaması olamaz. Bu iktidar ülkeyi yönetme ehliyetini kaybetmiştir."