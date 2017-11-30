Talus, mazbatasını aldı

26 Kasım tarihinde gerçekleştirilen kongrede göreve devam eden mevcut başkan Şahin Talus, yönetimiyle birlikte Kocaeli Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus ve yönetimi 14.00’da Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Mazbata töreninde Talus'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Başkan Talus’a mazbatasını 1. Ticaret Mahkemesi Hakimi ve Balşiskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çiğdem Karaaslan takdim etti. Karaaslan, AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. AKP Başiskele teşkilatının 4. Olağan kongresi yoğun bir coşku ve geniş katılımla gerçekleştirilmişti.

3 YIL ÖNCEKİ HEYECANI DUYUYORUZ

Mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde açıklamalarda bulunan AKP İlçe Başkanı Şahin Talus, “Geçtiğimiz hafta çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Ardından Salı günü de kadın kollarımızın kongresini tamamladık. Şimdi de cumartesi günü gençlik kolları kongremizi yaparak kongre sürecimizi sona erdireceğiz. Bugün de 3 yıl önceki heyecan ve mutluluğu duyuyoruz.Kalbimiz Başiskele için çarpıyor. Şimdi 2019 seçimlerinde Başiskele’nin bayrağını en üst noktada tutmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.