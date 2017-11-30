Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak

Karayolları Genel Müdürlüğünün 2017 yılında alınan iş makinalarının Karayolları Akköprü Atölye Müdürlüğünde tanıtımının gerçekleştiği törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çalışanlar katıldı. Törende konuşan Bakan Arslan, makine parkının daha da güçleneceğini belirterek, “Karayolları Genel Müdürlüğümüzün makine parkının güçlü olması adına çok önemli adımlar attık. Bölgelerimizin, şehirlerimizin arama kurtarma ve kar ile mücadele ihtiyacını böylece hem gidermiş oluyoruz hem de kabiliyetlerimizi çok daha üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

809 adet iş makinasının hizmete alındığını ifade eden Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin 412 adet kar mücadele merkezi var. 7 bin 994 adet makine ve ekipmanı sağladık. 12 bine yaklaşan makine anlamında parkımız var. Yenilenmesi güçlenmesi önemli olduğu kadar modern teknolojiye haiz daha üst düzey kabiliyetlerle hizmet veren ekipmanın da katılması da önemliydi. Bugün 809 aracın bu kış sezonunda makine parkına hizmete aldık. 46 farklı türde makine var. Bunların içerisinde ilk defa hizmete alacağımız ve çalışmalarımızı daha da kolaylaştıracak ekipman var. Ya da geçmişteki özelliklerine göre çok daha fazla dolanım haline gelmiş daha üst seviyede hizmet edecek ekipmanımız var. Biz karayollarımızda herhangi bir aksaklığa sebep olmamak, vatandaşlarımızın her daim erişebilir olması için yollarımızı, tünellerimizi, köprülerimizi yaptığımız gibi açık tutma yönünde de bir gayretimiz var.”

Karayolları daima açık olmalı

Karayollarının daima açık bulunması gerektiğini söyleyen Arslan, “Ne kadar konforlu, güzel yollar yaparsanız yapın bizim coğrafyamızda bunları 7/24 açık tutmak çok önemlidir. Bu kışta geçen yıllar da olduğu gibi başarılı bir performans göstererek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Bütün yollarımızı açık tutacağız. Olağanüstü kar yağışı olursa da vatandaşlarımızı doğru bilgilendirerek yanlış lastiklerle yanlış araçların yola çıkıp yolu kapatmamasından önceden İçişleri Bakanlığımız Emniyet güçlerimizle koordine şekilde engelleyerek yollarımızı açık tutmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Kış lastiği takma uygulaması hakkında bilgi veren Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“ Türkiye genelinde ticari araçlarla ilgili kar lastiği takma zorunluluğu yarından itibaren başlıyor. Ticari araçlar ancak şehir içerisinde çalışıyorlarsa bunlarla ilgili kar lastiği takma ve çıkarma sürelerini valiliklere bıraktık. Ağrı’daki, Erzurum’daki kar lastiği takma suresiyle Antalya’daki bir değil. Şehirlerarası çalışıyorsa yarından itibaren takacak. Şehir içinde çalışıyorsa valiliklerin belirleyeceği tarihlerde takacak. Bunu zorunlu olarak otaya koymuştuk ancak diğer sürücülerimizden de ricamız zorunluluk, mecbur olunmasına bakmadan kışın daha rahat etmeleri, kazaya belaya karışmamaları ve can mal emniyetini sağlamaları adına kar lastiği taksınlar.”