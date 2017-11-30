Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kocaeli Milletvekili Sami Çakır 26. Dönem 3. yasama yılında yapılan seçimlerle tekrardan partisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine aday olarak gösterildi. 29 Kasım 2017 Perşembe günü saat 20.00'da toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile yeniden komisyon üyesi seçildi.
Bugün 16:38 TSİ- Siyaset
Sami Çakır'a önemli görev
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır yeniden komisyon üyeliğine seçildi.
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Bugün 16:38 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz