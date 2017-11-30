Sami Çakır'a önemli görev

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kocaeli Milletvekili Sami Çakır 26. Dönem 3. yasama yılında yapılan seçimlerle tekrardan partisinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine aday olarak gösterildi. 29 Kasım 2017 Perşembe günü saat 20.00'da toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile yeniden komisyon üyesi seçildi.