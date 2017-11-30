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Güvenç Kurtar’ın acı günü!

Kariyerinde birçok takımı çalıştırmış olan Teknik Direktör Güvenç Kurtar’ın eşi Gülay Kurtar vefat etti.

Kocaelispor eskiTeknik Direktörü Güvenç Kurtar’ın kanser hastası olduğu bilinen eşi ve İzmit Lisesi'nin unutulmaz beden eğitimi öğretmenlerinde Nurettin Başol ve rahmetli Ekmel Başol'un kızları Gülay Kurtar (62) hayatını kaybetti. Cenazesi yarın (1 Aralık 2017 Cuma) Cuma namazına müteakip İstanbul Levent Camii’nden kaldırılarak İzmit’e getirilecek. Fevziye Camii’nde de merhume için cenaze namazı kılınacak ve Gülay Hanım Bağçeşme mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedilecek. Güvenç Kurtar, Eylül 2015'te de babası Faik Kurtar'ı kaybetmişti.

Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet geride kalanlara sabır diliyoruz.

Bugün 16:40 TSİ - Gündem

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