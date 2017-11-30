Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:48 TSİ- Siyaset

Serdar Kaman resmen il başkanı!

Serdar Kaman, İYİ Parti İl Başkanlığına resmen atandı.

İYİ Parti İl Başkanlığı görevlendirmesi için Ankara ’ya çağrılan ilimizin tanınmış hekimlerinden Dr. Serdar Kaman, dün parti genel merkezinde yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirtmişti. Kaman, parti yöneticileri ile bugün tekrar bir araya geldi ve kendisine İYİ Parti İl Başkanlığı görevini resmi olarak bildirildi. Kaman, yönetimi oluşturma çalışmalarına da bu resmi görevlendirmenin sonrasında başlayacağını açıkladı.

Bugün 16:48 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Ersin Soykan - Hayırlı olsun. Allah utandırmasın .Başarılar diliyorum.

Yanıtla . 1Beğen 30 Kasım 17:41
01

Kemal - İyi partiden hiç bir şey olmaz

Yanıtla . 0Beğen 30 Kasım 17:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak mask
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak
Talus, mazbatasını aldı mask
Talus, mazbatasını aldı
ÖDP: Devlet aile şirketine dönüştü mask
ÖDP: Devlet aile şirketine dönüştü
DSP’den Çeker’e hayırlı olsun ziyareti mask
DSP’den Çeker’e hayırlı olsun ziyareti
Başiskele’de Karakuş dönemi mask
Başiskele’de Karakuş dönemi
Kars-Ardahan-Iğdır, Kocaeli'de tanıtılıyor mask
Kars-Ardahan-Iğdır, Kocaeli'de tanıtılıyor
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR