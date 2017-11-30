İYİ Parti İl Başkanlığı görevlendirmesi için Ankara ’ya çağrılan ilimizin tanınmış hekimlerinden Dr. Serdar Kaman, dün parti genel merkezinde yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirtmişti. Kaman, parti yöneticileri ile bugün tekrar bir araya geldi ve kendisine İYİ Parti İl Başkanlığı görevini resmi olarak bildirildi. Kaman, yönetimi oluşturma çalışmalarına da bu resmi görevlendirmenin sonrasında başlayacağını açıkladı.
Bugün 16:48 TSİ- Siyaset
Serdar Kaman resmen il başkanı!
Serdar Kaman, İYİ Parti İl Başkanlığına resmen atandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 16:48 TSİ - Siyaset
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
Ersin Soykan - Hayırlı olsun. Allah utandırmasın .Başarılar diliyorum.
Kemal - İyi partiden hiç bir şey olmaz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.