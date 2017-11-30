Serdar Kaman resmen il başkanı!

İYİ Parti İl Başkanlığı görevlendirmesi için Ankara ’ya çağrılan ilimizin tanınmış hekimlerinden Dr. Serdar Kaman, dün parti genel merkezinde yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirtmişti. Kaman, parti yöneticileri ile bugün tekrar bir araya geldi ve kendisine İYİ Parti İl Başkanlığı görevini resmi olarak bildirildi. Kaman, yönetimi oluşturma çalışmalarına da bu resmi görevlendirmenin sonrasında başlayacağını açıkladı.