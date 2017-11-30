Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:07 TSİ- Asayiş

Sepetli vinç köprüye takıldı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde altından geçtiği köprüye takılan sepetli vincin sürücü kabininin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza , İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi Sekapark Uçurtma Tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tahir E. idersindeki 41 AR 365 plakalı sepetli vinç, Sekapark Uçurtma Tepesi mevkiinde bulunan köprüden altından geçmek isterken köprüye takıldı. Çarpmanın etkisi ile vincin kupası öne doğru düştü. Kazada vinç şoförü Tahir E. ve yolcu koltuğunda oturan Ali Demir K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet ve Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 17:07 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Garajda korkutan yangın! mask
Garajda korkutan yangın!
Hırsızlardan şaşırtan davranış! mask
Hırsızlardan şaşırtan davranış!
Otomobil kaldırıma çıktı! mask
Otomobil kaldırıma çıktı!
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı mask
Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor! mask
Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor!
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı mask
Aranan şahıs İzmit’te yapılan uygulamada yakalandı
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR