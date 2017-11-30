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Bugün 17:36 TSİ- Siyaset

Radiye Sezer Katırcıoğlu'na önemli görev

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyon yönetimleri belli oldu.

TBMM Genel Kurulunda komisyon yöneticilerinin isimleri belli oldu.

Buna göre Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Başkan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Başkan Vekili AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu- CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Sözcü AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Katip HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar'dan oluştu.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu; Başkan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Başkan Vekili AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, Sözcü AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Katip AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur'dan oluştu.

İçişleri Komisyonu; Başkan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Başkan Vekili AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Sözcü AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Katip AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'den oluştu.

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; Başkan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Başkan Vekili AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karabutrun- CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Sözcü AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Katip HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'den oluştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Başkan AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Başkan Vekili AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Sözcü AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Katip AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan oluştu.

Bugün 17:36 TSİ - Siyaset

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