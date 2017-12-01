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Bugün 09:09 TSİ- Ekonomi

Bilin bakalım bu ne kuyruğu?

Kentimizde bulunan bir mağaza önünde indirim kanpanyasından dolayı upuzun kuyruklar oluştu.

Kentimizde bugün açılacak bir mağaza önünde upuzun kuyruklar oluştu. Alış veriş mağazasında özel indirimler de uygulanacak olması vatandaşları sabahın erken saatlerinde AVM önüne toplanmasına neden oldu . Özüer AVM’de açılacak olan şubenin çalışma saatleri 10.00-21.45 olarak belirlendi. Kaçırılmayacak fırsatlar uzun zamandır kentin bilbordlarında yayınlanıyor. Dev kampaya 1 Aralık 3 Aralık tarihlerinde geçerli olacak.

İşte açılışa özel indirimler:

iPhone 6 32 GB cep telefonu 1.799 TL’den, Samsung Galaxy J7 Prime akıllı cep telefonu 1.099 TL'den, Lenovo ZA0R0001TR tablet 199 TL'den, Lenovo 80S700LLTX Yoga510 notebook 1.999 TL’den, Asus TP200SA- FV0170T notebook 799 TL'den. Philips 43 inç 43PUS6262/12 Utra HD Smart Tv 1.999 TL, LG 32 inç 32MN19HM HD IPS Led Ekran Tv 599 TL, Canon 1300D 18-55 DC fotoğraf makinesi 1.399 TL’den, Fakir Galaxis Buharlı Ütü 9 TL'den, Philips OG3330/15 Sakal ve Saç Kesme Makinesi 59 TL'den, Philips Toz Torbasız Elektrikli Süpürge FC9919/07 799 TL'den tüketiciyle buluşacak.

Bugün 09:09 TSİ - Ekonomi

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