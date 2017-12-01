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Altın Karınca ödülü İzmit Belediyesi'nin

İzmit Belediyesi, Altın Karınca ödülüne layık görüldü.

Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorisinde Uluslararası Pişmaniye Festivali ile birinciliği elde eden İzmit Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Bangaledaş'de olduğu için Başkan Vekili İbrahim Bulut aldı. Başkan Vekili Bulut'a ödülü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal verdi.

262 PROJE YARIŞTI

262 projenin yarıştığı ve belediyecilik anlamında en prestijli yarışmalardan biri olan Altın Karınca'dan ödül kazanmanın heyecan ve mutluluğu içinde olduklarını söyleyen Başkan Vekili Bulut "bu ödül güçlü ve büyük bir aile olan İzmit Belediyesi'nin eseridir. Şehrimizin markası olan pişmaniye unutulmaya yüz tutmuşken belediye başkanımız sayesinde tekrar hatırlanıp marka haline geldi. Bu ödül aynı zamanda pişmaniye markasının da taçlandırılmasıdır" dedi.

Bugün 09:27 TSİ - Gündem

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