Bir ödül de Darıca'ya

Birliğe üye belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ve örnek uygulamaların ödüllendirildiği en prestijli yerel yönetim ödüllerinden birisi olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Şehir Teknolojileri ve Yerel Kalkınma ve İşbirliği olmak üzere 9 farklı kategoride gerçekleşti. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve birliğe üye belediye başkanları ile meclis üyelerinin katıldığı ödül törenine Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ile birlikte Meclis Üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Darıca Belediyesi’nin ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal takdim etti.

BU ÖDÜL TÜM DARICA’NIN

Kültür ve sanat dalında Altın Karınca Belediyecilik Ödülü'nün Darıca’ya verilmesinin kendilerini mutlu ettiğine vurgu yapan Başkan Karabacak, “ bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz ve 45 gün boyunca her akşam on binlerce insanı buluşturduğumuz ülkemizin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşması örnek bir proje. Derneklerimizle birlikte organize ettiğimiz ve doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin bütün güzel renklerini bir araya getiren bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel ödülü ilçe halkımız adına alıyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi.

JÜRİ ÖNEMLİ İSİMLERDEN OLUŞUYOR

Uzun bir çalışmanın sonucu belirlenen Altın Karınca Belediyecilik ödülleri, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Doç. Dr. İbrahim Demir, Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Ülkü Arıkboğa ve Doç Dr. Aynur Can, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Musa Eken, Yalova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. M. Cemil Arslan gibi uygulamacılar, bilim adamları ve özel sektör temsilcilerinin önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilerek sahiplerini buluyor.