Kartepe Belediyesi'ne ödül

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu sene 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Kartepe Belediyesi yeni bir ödül aldı. Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenen ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri katıldı. Sunuculuğunu haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun üstlendiği ödül töreninde, Kartepe Belediyesi Kültür Sanat Kategorisi’nde “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali” ile ödüle layık görüldü.

262 PROJE YARIŞTI

Marmara Belediyeler Birliği uygulamacılar, bilim adamları ve akademik camianın önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri heyetinin değerlendirdiği çalışmalar; afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği olmak üzere 9 kategoride ödüller verildi. 7’nci Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Marmara Bölgesi ’ndeki belediyeler tarafından 2015 veya 2016 yılı içinde başlatılmış, uygulamaya konulmuş veya tamamlanmış olan 262 proje yarıştı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Belediyesi Kültür Sanat Kategorisi’nde “Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali” ile ödüle layık görülürken, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ödülü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı. Ödül töreni sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe Belediyesi olarak bir ödül daha aldık. Çalışma arkadaşlarım ve emeği geçen arkadaşlarımla birlikte buradayız. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önemli olan vatandaşın gönlünde yer almaktır. Bugün Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivalimiz günümüz de teknolojinden yakınan, çocuklarının teknolojiye bağımlı olmasını istemeyen vatandaşlarımız tarafından büyük destek görmektedir. Bizim çocukluğumuz döneminde oynanan oyunlardan, kullanılan gereçlere, mesleklere kadar geniş bir yelpazede kültürel değerlerimizin tanıtılmaktadır. Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ni Sırbistan’ın Novi Pazar bölgesine götürdük. Orada da büyük bir ilgi ve destek gördük. Amacımız bizleri bir arada tutan geleneklerimiz, göreneklerimizi yaşatmaktır. Bizleri bu ödüle layık gören Marmara Belediyeler Birliği ve jüri heyetine de teşekkür ediyorum” dedi.

ÜÇ ÖDÜL ALMIŞTI

Kartepe Belediyesi 2016 yılında Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca Belediyecilik ödüller yarışmasında "Kurumsal yönetim ve gelişim" kategorisinde "Mobil Turizm Rehberi" projesi ve "toplum düzen ve sosyal hizmetler" kategorisinde de "Atla Terapi Merkezi" projesiyle iki ödül birden alırken, “Doruktakiler” yarışmasında ise Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi dalında "Alo Evlat Hattı" projesi ile ödül almıştı.