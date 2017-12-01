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ÖSYM'den 'ek süre' müjdesi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, "Sınavda okuyucu talep etmeyen, görme bozukluğu yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylara 2018'den itibaren yapılacak sınavlarda ek süre verilmesini kararlaştırdık." dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, görme bozukluğu oranı yüzde 25 ve üzerinde olan, soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumdaki az gören adaylara 2018'den itibaren yapılacak sınavlarda ek süre verilmesi kararı alındığını bildirdi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM Yönetim Kurulunun aldığı kararla, az gören adayların sınavlarda ek süre talebini değerlendirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi, akademisyenler ve görme engelliler üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan " Az Gören Adaylar İçin Ek Süre Uygulaması Değerlendirme Komisyonu" oluşturulduğunu anlattı.

Komisyonun az gören adaylara yönelik çalışmalarını tamamladığını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"ÖSYM Yönetim Kurulu, raporu değerlendirerek soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu talep etmeyen) ve engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme oranı yüzde 25 ve üzerinde olan ve raporunu ÖSYM'ye ileten az gören adaylara 2018 yılından itibaren ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlarda ek süre verilmesi kararı aldı. Buna göre az gören adaylara soru sayısının 60'tan az olduğu sınavlarda 20 dakika, soru sayısı 60 ve üzeri olan sınavlarda 30 dakika ek süre verilecek."

Bugün 10:27 TSİ AA Ankara- Eğitim

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