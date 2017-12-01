Dolar güne düşüşle başladı

Dün döviz piyasasında güne 3,9591'den başlayan dolar /TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1'lik azalışla 3,9188'den tamamladı. Dolar/TL bugüne ise sınırlı düşüşle başlarken, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,9250 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de yüzde 0,4 yükselişle 4,6825'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 5,3175'ten alıcı buluyor.

ABD'deki vergi reformu dövize yansıyacak

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de vergi reformuna yönelik gelişmelerin de döviz piyasasında belirleyici rol oynayacağını kaydetti. Son 10 gündür dolar/TL'nin 3,90-3,98 bandındaki hareketlerinin yoğunlaştığını, bu seviyelerin destek ve direnç olarak izleneceğini vurgulayan analistler, söz konusu bandın dışına çıkılması halinde kırılma yönüne doğru işlemlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.