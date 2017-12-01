Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı.
Bugün 10:33 TSİ- Ekonomi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Komisyon bakanlıkta toplandı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Komisyon toplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz