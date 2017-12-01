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Bugün 10:53 TSİ- Ekonomi

Ekmeğin gramajı artıyor

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde yapılan değişiklikle, ekmek çeşitleri en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak piyasaya arz edilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dondurulmuş hamur teknolojisiyle üretilen ekmekler de tebliğ kapsamına alındı. Dondurulmuş hamur teknolojisiyle veya farklı metotlarla üretilen pişmemiş, yarı pişmiş veya soğutulmuş, son pişirme işlemi henüz yapılmamış ürünlerin özelliklerinin, son pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tebliğ hükümlerine uyması gerekecek.

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Halen 250 gram ağırlıktan başlamak üzere 50'şer gram artırılarak piyasaya sunulan ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri, 1 Ocak 2018'den itibaren en az 200 gram ağırlıktan başlayarak 10'ar gram artırılmak suretiyle piyasaya arz edilecek. Toplu tüketim yerleri için çeşitli sözleşme ve taahhütler çerçevesinde üretilen, doğrudan tüketiciye arz edilmeyen ekmek, kepekli ekmek, tam buğday unlu ekmek, tam buğday ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri muhtelif ağırlıklarda üretilebilecek. Ambalajsız piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça yüzde 2 kadar eksik tolerans değeriyle üretilecek. Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, ilgili hükümlere bir ay içinde uyacak.

Bugün 10:53 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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Yorumlar

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Cenk Cemil - Yav, daha bir ay önce ısrafı önlemek için ekmeğin gramajı düşecek diye basında haberler yayılmıştı! Şimdi ise, gramaj artacak haberleri !.. Bizim bu ülkemeiz her konuda bir cinslik gösterdiği gibi, basında da cins azizim cins !..

Yanıtla . 0Beğen 01 Aralık 11:02

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