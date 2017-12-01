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İspak Ambalaj'a yeni genel müdür

İspak Esnek Ambalaj A.Ş.de Genel Müdürlük görevine Merih Ceyhan getirildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Endüstri 4.0 öngörüleriyle dizayn edilen yeni esnek ambalaj tesisini hayata geçiren İspak Esnek Ambalaj A.Ş.de Genel Müdürlük görevine Merih Ceyhan getirildi.

Merih Ceylan Kimdir?

Çalışma hayatına 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi olarak başlayan Ceyhan sırasıyla FNSS Savunma Sistemleri Amway ve Rexam Beverage Canfirmalarında çeşitli yönetim kademelerinde rol almıştır. 2010 2014 yılları arasında Yıldız Holdinge bağlı Polinas A.Ş.de Genel Müdür 2014 ve 2017 yılları arasında Yıldız Holding Ambalaj Grubundan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Polinas A.Ş. CEOsu olarak görev almıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan ve aynı bölümden yüksek lisansı bulunan Merih Ceyhan evli ve iki çocuk babasıdır.

Bugün 10:59 TSİ - Ekonomi

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