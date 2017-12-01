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Bugün 11:01 TSİ- Eğitim

Umuttepe’de hizmetlere devam

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’le bir araya gelen Genel Sekreter İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde yaptığı projeleri görüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile bir araya geldi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ’nin Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde yapacağı projeleri görüştü. Görüşmeden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hülagü, Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, Genel Sekreter İlhan Bayram’a Umuttepe yerleşkesinde yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

EĞİTİM KONUSUNDA HASSASIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ’nun eğitimci olması nedeniyle çok şanslı olduklarını ifade ederek” Başkanımız eğitim konusunda çok hassas. Bu kapsamda okullarımızla her noktada koordineli şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar eğitim alanında birçok hizmetlerimiz oldu. Okullarımıza spor salonları, eğitim salonları yapıyoruz. Büyükşehir belediyemizde Bilgi Evlerimiz’de 7-14 yaş grubundaki öğrencilerimize, Akdemi Liselerimizde lise öğrencilerimize yönelik eğitimler veriyoruz. Bunla birlikte Üniversite Akademi’de de öğrencilerimize dersler vererek, eğitim hayatlarını bir nebze olsun kolaylık sağlıyoruz” dedi.

YERLEŞKE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Kocaeli Üniversitesi’ndeki yerleşkemiz bizim için çok önemli. Burası Kocaeli’nin eğitimin merkezi. Buradan mezun olan öğrencilerimiz, yurdumuzun her köşesinde hayatların idame ediyorlar. Bize düşende öğrencilerimizin burada bir yandan eğitimlerini sürdürürken bir yandan da hayatlarını kolaylaştırmak. Bu çerçevede Kocaeli Üniversitemizle hep koordineli çalıştık. Özellikle Üniversitemizle ulaşım noktasında ek yeni yollar yaparak bu sorunu çözdük. Üniversitemiz kampüsleriyle her geçen gün daha da büyüyor. Bununla birlikte öğrenci sayısı artıyor. Öğrenci sayısıyla birlikte araç ve yolcu sayısı da doğru orantılı artıyor. Haliyle alternatif yolar gerekiyor. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak, yeni yollar yaparak sorunları çözüyoruz. Özellikle hastane bölgesinde park sorununu yapacağımız katlı otoparkla çözeceğiz. Yaptığımız kapalı duraklarla, yaşam alanlarıyla, bisiklet yollarıyla, yurtlarla öğrencilerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırıyoruz.” dedi. Heyetler daha sonra Kocaeli Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yapılan yeni havuz başta olmak üzere Umuttepe yerleşkesini gezerek incelemelerde bulundu.

Bugün 11:01 TSİ - Eğitim

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