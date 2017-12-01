Üst geçitten şelaleler akıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan, “Kocaeli Güzelleşiyor” projesiyle Kocaeli genelindeki Kent Estetiği’ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında şehrimizin önemli meydan ve bulvarlarına kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla birçok resim çalışması yapılıyor. Gerçekleştirilen projenin devamında şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına da resim uygulama çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında İzmit E-5 üzerinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü’nün güney bölümündeki boyama çalışmaları tamamlandı.

PROFESYONEL RESSAMLAR

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında il genelindeki meydan ve bulvarların uygun düz zeminlere resim uygulama çalışmaları daha önceden başlamıştı. Şimdi de projenin 2'nci etabı olarak şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına resim uygulama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrimizin dikkat çekici önemli alanlarının estetik açıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.

MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜNDEKİ ÇALIŞMALAR

Kocaeli Güzelleşiyor projesi 2’nci etap olarak başlayan üst geçit ayakları resim uygulama çalışması İzmit İlçesi Mimar Sinan Üstgeçidi güney bölümü ayaklarındaki çalışmayla başlamıştı. Gerçekleştirilen çalışmalarla üstgeçitteki boyama işlemleri bitirildi. Yapılan boyamalar vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Kocaeli Güzelleşiyor projesi kapsamında şehrin meydan, bulvar ve üst geçitlerinde deniz, doğa, manzara ve akvaryum tarihi ve kültürel resim uygulamaları yapılmaya devam edilecek. Uygulanan projenin üçüncü etabı ise, Gebze ilçesinde belirlenen alanlarda yapılacak.