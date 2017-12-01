3 ilçede elektrikler kesilecek

04.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Yeşilyurt Mah.,
04.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kutluca Köyü,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mecidiye Köyü,
04.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Orhan Mah.,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yenidoğan Mah.,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Cedit Mah.,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:30 ile 16:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,
04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,
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Yorumlar
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Cenk Cemil - Numunelik bir yıl olsun şu elektirik enerjisini kesintisiz yaşayalım ya ! Ne çok problemi olan bir enerjiymiş bu da milletin bugüne kadar haberi olmadı !
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