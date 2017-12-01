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3 ilçede elektrikler kesilecek

Bölgemizin elektrik dağıtım şirketi SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

04.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Yeşilyurt Mah.,

04.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kutluca Köyü,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Mecidiye Köyü,

04.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Orhan Mah.,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Yenidoğan Mah.,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Cedit Mah.,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 12:30 ile 16:00 arasında Alikahya Fatih Mah.,

04.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Orhan Mah.,

Bugün 11:12 TSİ - Gündem

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Yorumlar

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Cenk Cemil - Numunelik bir yıl olsun şu elektirik enerjisini kesintisiz yaşayalım ya ! Ne çok problemi olan bir enerjiymiş bu da milletin bugüne kadar haberi olmadı !

Yanıtla . 0Beğen 01 Aralık 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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